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Трамп все же вакцинировался от COVID еще в январе

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп, а также его супруга были вакцинированы от COVID-19 еще в январе 2021 года, когда Трамп еще возглавлял государство. Так изданию Axios сообщил советник политика.

Какую именно вакцину выбрал Трамп, при этом не разглашается. Известно, что в США на момент его ухода были одобрены инъекции, разработанные Moderna и Pfizer. До этого президент уверял, что имеет иммунитет к коронавирусной инфекции, так как переболел ей в октябре 2020 года.

Сообщалось, что 74-летний Дональд Трамп решил не прививаться, пока ему не посоветует медперсонал Белого дома.

Ранее в США было заявлено о как минимум 23 случаях смертей после вакцинирования от COVID-19. Впрочем, не уточнялось, что именно пандемия тому виной.

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Автор: Михаил Закурдаев
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