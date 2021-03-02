Ложная информация о COVID в Twitter будет помечаться

Twitter намерен продолжать борьбу с ложной информацией о пандемии COVID-19. C этой целью администраторы соцсети будут ставить пометки на сообщения, которые могут содержать ложную информацию о вакцинах против коронавируса.

В Twitter подчеркнули, что ранее были удалены уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов, принадлежащие 11,5 миллионам аккаунтов со всего мира. А за многократные нарушения возможна бессрочная блокировка аккаунта.

Ранее российский Роскомнадзор заявил о намерении взыскать через суд с Twitter штраф за неудаленные с 2017 года твиты, содержащие запрещенную в Российской Федерации информацию, в частности, по способам совершения суицидов или призывы к таковым.