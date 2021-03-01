Контактные линзы повышают риск заражения COVID-19

Люди, которые носят контактные линзы, находятся в группе риска по COVID-19, утверждает врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Если человек, который носит линзы, прикасается в глазам, возникает риск занести инфекцию.

Для того, чтобы снизить риск заражения, Шилова советует носить очки, так как они защищают от аэрозольных капель, содержащих частицы COVID-19, сообщает "Москва 24".

В условиях пандемии важно носить защитные маски и перчатки, а также не дотрагиваться руками до глаз и лица.

Кроме того, следует закапывать в глаза противовирусные капли.

Обычно их применяют в течение 5-7 дней, заключила специалист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирусом можно заразиться через глаза.