Люди, которые носят контактные линзы, находятся в группе риска по COVID-19, утверждает врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
Если человек, который носит линзы, прикасается в глазам, возникает риск занести инфекцию.
Для того, чтобы снизить риск заражения, Шилова советует носить очки, так как они защищают от аэрозольных капель, содержащих частицы COVID-19, сообщает "Москва 24".
В условиях пандемии важно носить защитные маски и перчатки, а также не дотрагиваться руками до глаз и лица.
Кроме того, следует закапывать в глаза противовирусные капли.
Обычно их применяют в течение 5-7 дней, заключила специалист.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирусом можно заразиться через глаза.
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