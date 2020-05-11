Коронавирусом можно заразиться через глаза

Специалисты из США пришли к выводу, что глаза — очень уязвимое место. Они доказали, что COVID-19 может попадать в организм человека через слизистую оболочку глаз.

После этого из-за слез коронавирусная инфекция может проще "перемещаться" и заражать других людей.

Что делать?

Специалисты советуют людям, у которых слабый иммунитет, надевать в общественных местах не только медицинскую маску и перчатки, но и очки, которые будут полностью закрывать слизистую оболочку глаз.

"Заражение клеток поверхности глаз может привести к тому, что глаз станет знаковым носителем, а через слезы заболевшие могут заразить других людей", — отмечают исследователи.

По словам врачей, когда COVID-19 проникает в организм человека через глаза, то у него развивается конъюнктивит.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Минздраве назвали способы профилактики коронавируса. Сообщается, что в первую очередь нужно ограничить личные контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.