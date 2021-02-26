Многие люди мечтают о белоснежной улыбке. Данного эффекта можно добиться не только с помощью специальных средств, но и с помощью некоторых продуктов, отметила врач Анна Белоусова.
Особенно в этом плане эффективны овощи и фрукты, в частности морковь, сельдерей, сообщает "Лента. ру". Эти продукты отбеливают эмаль за счёт механического удаления налёта. Также эти продукты укрепляют дёсны, что улучшает кровообращение и здоровье всей полости рта.
Ананас и папайя тоже способствуют отбеливанию зубов. Эти экзотические фрукты убивают бактерии.
Но диетолог отмечает, что специальные средства дают более заметный результат, чем продукты питания.
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