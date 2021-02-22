Белорусские учёные работают над созданием собственной вакцины от коронавируса. Вакцина будет разработана ориентировочно до осени текущего года.
Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", - отметил Лукашенко.
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