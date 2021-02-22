Белоруссия создаст собственную вакцину от коронавируса

Белорусские учёные работают над созданием собственной вакцины от коронавируса. Вакцина будет разработана ориентировочно до осени текущего года.

Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", - отметил Лукашенко.