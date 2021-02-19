В индийском штате Гоа бездомный мужчина умер от "окаменевшего" сердца, сообщает "Газета.ру".
Его обнаружили в одном из местных парков. Личность умершего устанавливается.
В результате вскрытия выяснилось, что его сердце стало очень твёрдым и тяжёлым.
Медики пришли к выводу, что индус страдал эндомиокардиальным фиброзом, при котором увеличивается правое предсердие, а в некоторых случаях происходит кальцификация стенок правого желудочка.
Форма потяжелевшего сердца осталась прежней, отметил доктор Бхарат Срикумар.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии на фоне пандемии снизился уровень преступности.
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