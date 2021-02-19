В Индии бездомный скончался от "окаменевшего" сердца

В индийском штате Гоа бездомный мужчина умер от "окаменевшего" сердца, сообщает "Газета.ру".

Его обнаружили в одном из местных парков. Личность умершего устанавливается.

В результате вскрытия выяснилось, что его сердце стало очень твёрдым и тяжёлым.

Медики пришли к выводу, что индус страдал эндомиокардиальным фиброзом, при котором увеличивается правое предсердие, а в некоторых случаях происходит кальцификация стенок правого желудочка.

Форма потяжелевшего сердца осталась прежней, отметил доктор Бхарат Срикумар.

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