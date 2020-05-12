Полиция Индии сообщила о том, что после массового отъезда туристов и введения жесткого карантина у торговцев запрещенными веществами не стало покупателей. В результате данный вид криминальной деятельности просто сошел на нет.

О том, будут ли власти Индии вводить дополнительные ограничения на въезд в страну после пандемии, чтобы не допустить рост преступности, рассказала руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Львовна Шаумян.

"Такая ситуация, по-видимому, сложилась сейчас не только в Индии, но и в большинстве других стран. и она, действительно, связана со снижением числа людей, которые приезжают. Так что, с одной стороны, это просто физическое сокращение туристов, которое вызывает физическое сокращение людей, которые занимаются преступными сделками, продажей и так далее. Когда больше туристов, тогда и больше спрос. Наверное, просто снизился спрос на такие такие товары, как наркотики.

Моди, премьер-министр Индии, вел довольно активную политику в плане введения карантина и т. д. Не стоит забывать, что в Индии больше миллиарда населения, поэтому приходится принимать очень серьезные меры для того, чтобы это сдерживать. Плюс к этому естественное уменьшение числа посещающих. Я не думаю, чтобы снижение уровня преступности было связано с успехами полиции.

Будут ли ограничения на въезд в Индию?

Ситуация сейчас такая, что, по-моему, туризм сейчас умирает как таковой. От этого страдают туристические компании, гостиницы, рестораны и так далее.

Но это не только в Индии, это и у нас в стране. Но что делать? Действительно, из-за коронавируса турпоток заметно сократился.

В Индии сейчас, может быть, остаются те, кто раньше приехали. На Гоа люди обычно приезжают на несколько месяцев.

Сократить турпоток указом вряд ли возможно. Если Моди и будет принимать какие-то меры, то у него должны быть достаточные аргументы для этого. Все-таки там страна, как они говорят, демократическая, поэтому принимать меры, которые не будут иметь под собой оснований, вряд ли будет возможно. Я думаю, что это фактически все само собой медленно рассасываться", — заключила эксперт.