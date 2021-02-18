У пациентов с тяжёлым COVID обнаружили повреждения сердца

Более чем у 50% пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжёлой форме, после выписки из больницы были обнаружены проблемы с сердцем. Результаты исследования, проведённого британскими учёными совместно с американскими коллегами, опубликовано в журнале European Heart Journal.

Специалисты проанализировали данные 148 пациентов шести клиник Лондона.

Главным признаком отбора пациентов для исследования был высокий уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или в организме имеется воспаление. Высокий уровень тропонина указывает на проблемы с сердцем.

В результате обследования выяснилось, что у 80 из 148 пациентов (54%) имелись рубцы или повреждения сердечной мышцы. Некоторые из них были старыми, а некоторые вызваны COVID-19.

У 39 пациентов (26%) повреждения были воспалительного характера, у 32 (22%) была выявлена ишемическая болезнь сердца. У 9% пациентов были обнаружены обе проблемы.

Полученные в результате исследования данные помогут предотвратить подобные повреждения у пациентов, считают учёные.