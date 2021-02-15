"Британский" штамм COVID-19 признали опасным для детей и подростков

Об особенностях мутировавшей формы инфекции рассказала главный педиатр Словакии Элена Прокопова, сообщает РИА "Новости".

По её словам, "британский" штамм COVID-19 особенно опасен для детей, подростков и молодёжи в возрасте до 21 года.

Также она отметила, что в больницах растёт число больных, у которых заболевание протекает бессимптомно. У таких пациентов наблюдаются сыпь на теле и воспаление слизистой оболочки рта. Кроме того, у них опухают кисти рук и ступни ног.

Впервые о таких проявлениях заболевания стало известно ещё в первую волну COVID-19.