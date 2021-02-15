Об особенностях мутировавшей формы инфекции рассказала главный педиатр Словакии Элена Прокопова, сообщает РИА "Новости".
По её словам, "британский" штамм COVID-19 особенно опасен для детей, подростков и молодёжи в возрасте до 21 года.
Также она отметила, что в больницах растёт число больных, у которых заболевание протекает бессимптомно. У таких пациентов наблюдаются сыпь на теле и воспаление слизистой оболочки рта. Кроме того, у них опухают кисти рук и ступни ног.
Впервые о таких проявлениях заболевания стало известно ещё в первую волну COVID-19.
"То, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно", — пояснила педиатр. Болезни, по мнению словацких врачей, в первую очередь подвержены дети в возрасте пяти-шести лет, однако с ярко выраженными симптомами нередко регистрируют и 20-летних пациентов.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.