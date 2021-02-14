Ученые назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников

Корейские ученые определили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты определили, что Capsicum annuum, содержащийся в перце, снижает риск развития комплекса нарушений обмена веществ, который приводит к развитию болезней сердца и диабета второго типа.

В частности, Capsicum annuum действует сразу в нескольких направлениях за счет снижения уровня холестерина и ярковыраженного антиоксидантного эффекта.