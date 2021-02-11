Доктор Мясников предупредил об опасности отдыха на море зимой

Многие россияне предпочитают отдыхать зимой в жарких странах. Однако зимний отдых на море может негативно отразиться на здоровье, сообщил в интервью изданию "Вечерняя Москва" врач и телеведущий Александр Мясников.

Основная сложность заключается в резкой смене климата и, как следствие, стрессе, который испытывает при этом организм.

Мясников рассказал, что проходил практику в Африке. Для полной адаптации организма к новым климатическим условиям требуется не менее полугода. Если организм настроился на один климат, а его сразу же "перебрасывают" в другой, то это приводит к стрессу. По этой причине многие люди во время резкой смены погоды в России жалуются на ухудшение самочувствия и мигрень.

Нетрудно представить, что происходит с организмом при скачке температур от -20 до +30 градусов.

В группу риска во время таких путешествий входят люди пожилого возраста и дети. Их организм либо не подготовлен к таким климатическим перепадам, либо слишком ослаблен.