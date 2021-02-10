Стоит ли беременным делать прививку от COVID-19?

На сегодняшний день нет научных данных о влиянии вакцины от коронавируса на беременность и развитие будущего ребёнка, сообщил в интервью изданию "Слово и Дело" врач, кандидат медицинских наук Сергей Грошев.

"Обычно такие данные появляются в ходе использования того или иного медицинского препарата в широкой клинической практике. Сейчас рано говорить, как вакцинация влияет на беременность", — сказал врач.

Беременным женщинам нужно внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не допустить заражение COVID-19.

"И дело не в риске инфицирования ребёнка в утробе, а в том, что беременные тяжело переносят COVID-19, а плод страдает из-за гипоксии", — подчеркнул специалисты.

Также он добавил, что прививку от COVID-19 можно сделать до планируемого зачатия.

Что касается женщин, которые кормят ребёнка грудью, то на данный момент считается, что прививка для них должна быть безопасной. Но пока это только предположение.