Стало известно, когда "Спутник V" смогут поставлять в ЕС

Недавно европейский регулятор принял запрос на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.

В случае успешной регистрации препарата в ЕС, его поставки могут начаться в Европу только в мае-июне текущего года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.