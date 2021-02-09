Недавно европейский регулятор принял запрос на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Евросоюза.
В случае успешной регистрации препарата в ЕС, его поставки могут начаться в Европу только в мае-июне текущего года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Масштабные поставки в Евросоюз возможны только после того, как завершится масштабная вакцинация россиян. То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы", — отметил Дмитриев.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.