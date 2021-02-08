Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта

Инсульт негативно сказывается на работе головного мозга, так как в период приступа он ощущает острую нехватку кислорода.

Первым признаком инсульта является слабость в руках, в этот момент человеку сложно поднять обе руки одновременно, утверждают специалисты Британского фонда сердца. Также к числу признаков инсульта относятся общая слабость и неспособность понимать речь других людей. В таких случаях нужно срочно вызвать скорую помощь.

Одним из факторов, провоцирующих инсульт, является атеросклероз. У людей с данным диагнозом жировые отложения скапливаются на стенках артерий и перекрывают кровоток.

Врачи советуют употреблять в пищу только здоровые продукты, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Всё это снижает риск возникновения инсульта.