Инсульт негативно сказывается на работе головного мозга, так как в период приступа он ощущает острую нехватку кислорода.
Первым признаком инсульта является слабость в руках, в этот момент человеку сложно поднять обе руки одновременно, утверждают специалисты Британского фонда сердца. Также к числу признаков инсульта относятся общая слабость и неспособность понимать речь других людей. В таких случаях нужно срочно вызвать скорую помощь.
Одним из факторов, провоцирующих инсульт, является атеросклероз. У людей с данным диагнозом жировые отложения скапливаются на стенках артерий и перекрывают кровоток.
Врачи советуют употреблять в пищу только здоровые продукты, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Всё это снижает риск возникновения инсульта.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?