Раскрыта причина вечерних приступов голода

Многие люди вечером или ночью ощущают чувство голода.

По мнению психологов, таким образом психика переключает внимание с решения текущих задач на другие виды деятельности, чтобы дать мозгу отдохнуть.

Учёные решили изучить этот вопрос и пришли к выводу, что так организм готовится к ночи. Ведь именно ночью человек отдыхает, но мозг сохраняет свою активность, более того, его деятельность становится более интенсивной.

Ночью мозг перерабатывает всю полученную за день информацию.

Активная мыслительная работа требует много энергии, и если к вечеру она иссякает, мозг требует подпитки, которую он может получить из пищи.

Особенно ярко это заметно у людей, соблюдающих диету.

Если днём организм более-менее легко переносит недостаток энергии, то ближе к ночи ему становится это тяжелее. И тогда холодильник может стать магнитом даже для человека, который очень хочет спать.

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