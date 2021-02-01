Грейпфрут в сочетании с некоторыми лекарствами опасен для здоровья

Многие считают, что употребление фруктов приносит только пользу, поэтому стараются накормить заболевшего человека сочными плодами. Однако при приёме некоторых лекарств ни в коем случае нельзя употреблять один очень популярный фрукт и его сок.

Речь идёт о грейпфруте. Учёные из университета Западного Онтарио предупреждают, что в сочетании с некоторыми препаратами он может негативно отразиться на состоянии здоровья.

Дело в том, что в состав этого фрукта входят редкие вещества. Фуранокумарины вместе с флавоноидами блокируют ферменты, которые позволяют лекарствам внутри организма метаболизироваться и выходить естественным путём. Это приводит к тому, что лекарства накапливаются в организме. Причём достаточно всего двух плодов или стакана грейпфрутового сока.

Какие лекарства "не дружат" с грейпфрутом?

На данный момент известно 85 препаратов, в сочетании с которыми грейпфрут может навредить организму. К ним относятся: транквилизаторы бензодиазепины (Феназепам, Диазепам и и др.), антиэпилептические препараты (Карбомазепин, Ламотриджин), статины, антиаритмические (Кордарон), антимигренозные (Эрготамин), препараты для лечения эректильной дисфункции, парацетамол, антиаллергические (Фексофенидин).