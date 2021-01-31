Наличие парков рядом с домом положительно влияет на психику

Немецкие учёные пришли к выводу, что наличие парковых зон вблизи места проживания снижает риск возникновения депрессии и в целом положительно влияет на психику.

Специалисты заметили, что люди, проживающие недалеко от парков и зелёных зон, практически не нуждаются в приёме антидепрессантов.

Исследователи изучили историю выписки антидепрессантов жителям города Лейпциг и обнаружили, что медикаменты в большей степени выписали людям, которые живут на расстоянии более 100 метров от парков и зелёных насаждений.