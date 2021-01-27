К чему может привести чрезмерное употребление пиццы?

Пицца пользуется популярностью во всех странах. Однако чрезмерное употребление этого яства может привести к неприятным последствиям со здоровьем, сообщает портал Med-heal.ru.

В пицце содержится большое количество жиров и углеводов, а вот клетчатки мало (исключение — пицца из цельнозерновой муки с большим количеством овощей).

Даже после нескольких кусков пиццы быстро наступает чувство голода, что провоцирует переедание, которое негативно отражается на фигуре.

Содержащиеся в пицце насыщенные жиры могут стать ударом по сердечно-сосудистой системе. Поэтому людям с заболеваниями сердца не стоит увлекаться этим продуктом.

Так как пицца — калорийное блюдо, то это отражается на состоянии кожи и может спровоцировать акне.

Пиццу чаще изготавливают из замороженных полуфабрикатов, в которых содержится много канцерогенов, поэтому злоупотребление может незаметно привести не только к ожирению, но и к росту злокачественных клеток.

Также к последствиям чрезмерного употребления пиццы относятся повышенное давление и более высокий риск инсульта.