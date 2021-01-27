Психотерапевт раскрыл причины развития послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия — это одна из форм депрессивных расстройств, которая наблюдается у женщин после появления на свет ребёнка.

О том, почему рождение малыша может вызывать расстройство психики, в интервью "Правде. Ру" рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.