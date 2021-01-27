Послеродовая депрессия — это одна из форм депрессивных расстройств, которая наблюдается у женщин после появления на свет ребёнка.
О том, почему рождение малыша может вызывать расстройство психики, в интервью "Правде. Ру" рассказал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
"У женщин послеродовая депрессия развивается в результате гормональной перестройки, которую некоторые авторы даже называют "гормональным взрывом". Естественно, для того чтобы развивалась послеродовая депрессия, гормональных взрывов и гормональных изменений недостаточно, нужно иметь некую врождённую предрасположенность.
В то же время в некоторых случаях послеродовая депрессия обусловлена не гормональными изменениями, то есть не изменениями уровня нейромедиаторов в головном мозге, а чисто психологическими проблемами — нежелательная беременность, конфликты в семье, развод, рождение ребёнка вне брака, тяжёлая материальная ситуация и так далее.
Тогда у женщины в психике развивается такое состояние, которое психологи называют переносом, то есть свои проблемы женщина неосознанно переносит на ребёнка. То есть родившийся малыш становится причиной развития вот этого негативного состояния", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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