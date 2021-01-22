Стало известно, какая болезнь делает организм уязвимым перед COVID-19

Желудочная кислота нейтрализует вирус, попавший в организм с продуктами питания, сообщают учёные. Однако проблемы с ЖКТ приводят к уязвимости перед болезнью.

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что риск заразиться коронавирусной инфекцией через продукты питания возрастает у людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Дело в том, что у пациентов с диагнозом ГЭРБ клетки пищевода со временем изменяются. Они становятся сходны с клетками кишечника, которые имеют рецепторы, способные связываться с вирусом. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Gastroenterology.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь относится к хроническим рецидивирующим заболеваниям. После приёма пищи у больного часть съеденного выбрасывается из желудка обратно в пищевод. Это вызывает изжогу и приводит к повреждению слизистой оболочки пищевода. Диагноз ГЭРБ относится к заболеваниям, ухудшающим качество жизни пациента.

Ранее провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой, кого и почему поражает коронавирус, и кому он не страшен.