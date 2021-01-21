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Возможна атака новых штаммов Covid-19 на Россию

Здоровье

Российские чиновники планируют уже в первом полугодии привить 60% взрослого населения страны. Хотя возможный завоз новых штаммов никто не отменял.

Возможна атака новых штаммов Covid-19 на Россию

Проблема в том, что это 70 млн человек. На фоне того, что выпущено только 7 млн двухкомпонентных доз "Спутника V", задача становится нерешаемой. Во всяком случае, об этом заявили в Минздраве и Минпромторге.

С учетом того, что после всех процедур человек может заразиться и инфицировать других, все разговоры о ковид-паспортах являются преждевременными.

А вот насколько российская система здравоохранения открыта к завозу новых штаммов — вопрос актуальный. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, планируемая вакцинация должна пройти в первом полугодии 2021-го. Из 6,5 млн двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V" 2,1 млн готовы к отправке в регионы в январе, а свыше 5 млн планируется направить в регионы в феврале.

В ближайшее время — в феврале — должно быть выпущено около 11 млн доз, в марте — 15 млн. Поэтому необходимо по максимуму удовлетворять потребности системы здравоохранения России "без каких-то импортных поставок", — уверил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, что россияне также могут использовать вакцины Центра "Вектор" и Центра Чумакова. Насколько они способны противостоять новым штаммам, никто толком не знает.

Как пояснил заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов, по "Спутнику" официальных данных о длительности иммунитета в клинических исследованиях еще нет. А Мурашко напомнил о необходимости заботы об окружающих людях после вакцинирования.

Так что инициативы по ковид-паспортам совершенно преждевременны. Тем более что Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ на данный момент не рекомендует требовать от путешественников иммунизацию и вводить для туристов паспорта о вакцинации. Но именно она дает надежду на восстановление экономической активности. Многие эксперты воспринимаю ее с энтузиазмом.

Раз началась вакцинация, значит, локдауны могут вскоре закончиться, считает доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Он добавила, что необходимо трезво оценивать мощности производства вакцины в рамках российской системы здравоохранения.

А экономику поднимать нужно комплексом мер, включающим в себя поддержку частного сектора экономики, стимулирование внутреннего спроса и рост доходов населения.

Автор: Александр Шторм
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