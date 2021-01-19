Кардиолог назвал причины учащённого сердцебиения

Учащённое сердцебиение могут спровоцировать заболевания нервной системы, а также недуги, связанные с эндокринной системой, сообщил в интервью изданию "Вечерняя Москва" кардиолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев.

"Это могут быть заболевания, связанные с нервной системой, с эндокринной системой — щитовидной железой. Если у человека есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца, то частый пульс может говорить, например, о сердечной недостаточности", — пояснил специалист.

Если у человека нет никаких проблем с сердцем, то ему необходимы физические нагрузки.

Также Кремнев напомнил о том, что в 75% случаев гипертония вызвана сердечной недостаточностью.