Педиатр предупредила об опасности детской шапки-балаклавы

С наступлением морозов вопрос о тёплой зимней одежде особенно актуален. Педиатр Татьяна Буцкая в интервью Nation News рассказала о том, как нужно одевать детей на прогулку зимой.

Врач считает, что шапки-бакалавы могут быть опасны для детей.

"Детей, которые ещё не ходят в детский сад, лучше пока не выпускать на улицу", — считает она.

Учащихся первых классов можно отпускать только до школы и обратно. В сильные морозы дети могут быстро заболеть, пояснила Буцкая.

Дети более старшего возраста чувствуют, когда начинают замерзать. Но важно, чтобы ребёнок двигался, а не стоял на месте.

Зимой на детей не нужно надевать одежду из синтетики, так как из-за этого можно было вспотеть и простудиться. Очень опасны шапки-балаклавы: когда ребёнок начинает дышать, она промокает и образуется мокрый холодный воздух.

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