Терапевт дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19

Прививку от COVID-19 можно делать только здоровым людям, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Самая главная подготовка — человек должен быть практически здоров на момент вакцинации, то есть у него не должно быть обострений каких-то хронических заболеваний или каких-то катаральных явлений, то есть кашля, насморка, и он должен быть скомпенсирован по хроническим заболеваниям", — заявила она в беседе с телеканалом "Звезда".

Получившим вакцину нельзя подвергать себя высоким физическим нагрузкам и переохлаждаться. Также нужно отказаться от употребления алкогольных напитков.