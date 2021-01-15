Привившихся от COVID-19 предупредили о необходимости носить маски

Людям, которые сделали прививку от COVID-19, всё равно нужно носить защитные маски и соблюдать все противоэпидемиологические меры заявил в интервью РИА "Новости" заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Конечно, граждане, прошедшие вакцинацию, будут чувствовать себя более защищёнными. Но правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех", — подчеркнул он.

Напомним, что в декабре 2020 года в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19.

В первую очередь прививают граждан, которые по роду профессиональной деятельности контактируют с людьми — медработников, учителей, соцработников, а также граждан, имеющих хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).