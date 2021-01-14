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Употребление красного мяса сокращает продолжительность жизни мужчин

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употребление красного мяса негативно сказывается на продолжительности жизни мужчин. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает Express.

Употребление красного мяса сокращает продолжительность жизни мужчин

В ходе исследования специалисты изучили данные о состоянии здоровья более чем 43 тыс. представителей мужского пола, средний возраст которых находился в пределах 53 лет.

В начале проведения исследования у добровольцев не было выявлено никаких сердечных и онкологических заболеваний. Но в процессе наблюдений выяснилось, что у тех мужчин, которые регулярно употребляли мясо, выше риск развития недугов, связанных с сердцем и сосудами.

Отказ от мяса может положительно повлиять на продолжительность жизни, считают учёные. Также полезно включить в свой рацион цельнозерновые продукты.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян раскрыл влияние красного мяса и на женский организм.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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