Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Молодой друг Светличной попросил не сравнивать его с Шаляпиным
Иркутский полицейский применил оружие, чтобы спасти семью от собаки
Ещё одна социальная сеть заблокировала Трампа: "травля" продолжается
В Петербурге ликвидируют киоски "Роспечати"
Олимпийскому чемпиону предъявлены обвинения за штурм Капитолия
"Спасибо, Тиман!": Владимир Винокур спел дуэтом с Тимати
Зоологи развеяли миф о камуфляжном назначении чёрно-белых полосок зебры
Рудковская призвала хореографа из группы Тутберидзе "ответить за базар"
Мы не МИД и не президент: в польском Сенате спорят о резолюции по США

Изжога может быть предвестником скорого инфаркта

Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое показало, что изжога может предупреждать о риске возникновения инфаркта или сердечного приступа, сообщает Express.

Также специалисты напомнили о симптомах инфаркта — это боль и чувство сдавленности в области грудной клетки.

Однако в некоторых случаях эти симптомы могут не проявляться, поэтому человек может даже не знать о развитии серьёзного заболевания.

В связи с этим специалисты советуют внимательно относиться к своему здоровью и при возникновении изжоги обратиться за медицинской помощью.

Сердечный приступ — очень распространённая проблема. Ранее немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома, которые указывают на приближение сердечного приступа.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Эксперты объяснили, почему опасно спать с телефоном под подушкой
Бывшая жена Аршавина жалеет о разрыве с мужем из-за футболиста
Что Россия будет продавать вместо нефти и газа: мнение эксперта
Изжога может быть предвестником скорого инфаркта
Молодой друг Светличной попросил не сравнивать его с Шаляпиным
Иркутский полицейский применил оружие, чтобы спасти семью от собаки
Ещё одна социальная сеть заблокировала Трампа: "травля" продолжается
В Петербурге ликвидируют киоски "Роспечати"
Олимпийскому чемпиону предъявлены обвинения за штурм Капитолия
"Спасибо, Тиман!": Владимир Винокур спел дуэтом с Тимати
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Военные новости
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Здоровье и профилактика
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Любовь Степушова Грузия на перепутье после ухода Бидзины Иванишвили Любовь Степушова Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер Василий Амирджанов Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм Василий Амирджанов
Комментарии
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Доктор Мясников: вряд ли COVID - дело рук природы
Зюганов глух к жалобам россиян на коммунистов
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Литва окончательно переименовала Грузию
Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"
Почему киргизам не мила парламентская форма управления страной?
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Трамп предупредил о последствиях импичмента
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников