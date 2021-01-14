Учёные из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое показало, что изжога может предупреждать о риске возникновения инфаркта или сердечного приступа, сообщает Express.
Также специалисты напомнили о симптомах инфаркта — это боль и чувство сдавленности в области грудной клетки.
Однако в некоторых случаях эти симптомы могут не проявляться, поэтому человек может даже не знать о развитии серьёзного заболевания.
В связи с этим специалисты советуют внимательно относиться к своему здоровью и при возникновении изжоги обратиться за медицинской помощью.
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