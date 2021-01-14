Изжога может быть предвестником скорого инфаркта

Учёные из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое показало, что изжога может предупреждать о риске возникновения инфаркта или сердечного приступа, сообщает Express.

Также специалисты напомнили о симптомах инфаркта — это боль и чувство сдавленности в области грудной клетки.

Однако в некоторых случаях эти симптомы могут не проявляться, поэтому человек может даже не знать о развитии серьёзного заболевания.

В связи с этим специалисты советуют внимательно относиться к своему здоровью и при возникновении изжоги обратиться за медицинской помощью.

Сердечный приступ — очень распространённая проблема. Ранее немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома, которые указывают на приближение сердечного приступа.