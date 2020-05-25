Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
По словам врача, в Германии около 40% летальных исходов связаны в сердечными заболеваниями, сердечный приступ — самая распространенная проблема.
При возникновении этих симптомов нужно сразу вызвать "скорую помощь". Своевременно оказанная медицинская помощь поможет справиться в сердечными приступом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты создали "умный" искусственный сердечный пластырь, состоящий из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. Он поможет предотвратить новые случаи сердечного приступа.
Сердечные пластыри рассматриваются в качестве варианта доставки клеточной терапии к месту инфаркта миокарда.
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