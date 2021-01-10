В Японии обнаружили очередную мутацию COVID-19

Японские учёные выявили новую мутацию коронавируса, которая отличается от штаммов, найденных в ЮАР и Великобритании.

"6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии", — сообщили в японском Национальном институте инфекционных болезней.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", — добавили исследователи.