Японские учёные выявили новую мутацию коронавируса, которая отличается от штаммов, найденных в ЮАР и Великобритании.
"6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии", — сообщили в японском Национальном институте инфекционных болезней.
"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", — добавили исследователи.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.