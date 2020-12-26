Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала высокую эффективность среди людей старше 60 лет.

Об этом сообщили на официальном аккаунте препарата в Twitter.

"Минздрав России одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет по итогам исследований, которые показали полную безопасность и эффективность более 90% для этой возрастной группы", — написали разработчики.

"Спутник V" также дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания для этой и других возрастных групп", — утверждается в публикации.