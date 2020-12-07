Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил ограничить перемещения россиян между регионами из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом чиновник сообщил в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — отметил министр.