Какао улучшает познавательные способности у здоровых взрослых

О пользе продуктов, содержащих флаванолы, было известно уже давно. Но в результате нового исследования выяснилось, что флаванолы способствуют улучшению работы сосудов головного мозга и когнитивных функций у молодых здоровых взрослых, пояснила исследователь Бирмингемского университета Катарина Рендейро.

Учёные протестировали 18 участников испытания перед приёмом флаванолов какао и в двух отдельных испытаниях. В первом исследовании добровольцы употребляли какао, богатое флаванолами, а в другом — какао с очень низким уровнем флаванолов.

Через два часа после этого частники дышали воздухом с 5%-ным углекислым газом (это в 100 раз превышает допустимую концентрацию в воздухе). Данный эксперимент позволяет определить, насколько хорошо реагирует сосудистая сеть мозга.

В результате выяснилось, что у большинства участников, употреблявших какао с флаванолами, реакция оксигенации мозга была более сильной и быстрой, чем до употребления напитка.