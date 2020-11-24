Врач-терапевт оценил прогноз Билла Гейтса о неизбежности новой пандемии

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью изданию "Вечерняя Москва" оценил возможность появления пандемии, которую пророчит основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. Возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны. Население станет восприимчивым к лечению, но стоит одному такому больному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию", — отметил он.

Главная ошибка человечества в том, что оно игнорирует большое количество инфекций, например, грипп и аденовирусы.

По словам Кондрахина, повышенное внимание к коронавирусу приведёт к тому, что люди перестанут обращать внимание на другие заболевания.

Но главная опасность в том, что люди привыкают к антибиотикам. Это может привести к тому, что возникнут устойчивые бактерии, против которых действующие препараты будут неэффективны.

По словам Кондрахина, они уже есть у пневмонии и туберкулёза. Кроме того, специалист предупредил об опасности синегнойной палочки и золотистого стафилококка.