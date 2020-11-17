Постоянный стресс на работе и вызванный им синдром хронической усталости может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, к числу которых относятся скачки артериального давления, сообщил в интервью журналу "Звезда" невролог Александр Комаров. Перемена погоды тоже может ухудшить самочувствие метеозависимых людей.
"Это недостаток кортизола, метаболический подъём, депрессия, скачки артериального давления, ну и психосоматические расстройства. Боли в животе, сердце, синдром раздраженного кишечника и панические атаки", — отметил Комаров.
При возникновении данных симптомов врач советуют сразу же обратиться за медицинской помощью. Лучше если это будет комплексное обследование у нескольких профильных специалистов. Для профилактики развития заболеваний рекомендуется наладить режим труда и отдыха.
"Если человек допустил хронический стресс и переутомление — вряд ли он справится с лечением самостоятельно. Это уже называется нерегламентированным назначением лекарственных средств и может ухудшить состояние", — пояснил медик.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.