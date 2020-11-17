Многие россияне в период пандемии коронавируса стали покупать и использовать антибактериальное мыло.
Однако оно не защищает от инфекций, поскольку сильно сушит кожу. Об этом рассказал профессор МГУ Алексей Аграновский. Он рекомендовал использовать детское мыло, поскольку оно увлажняет кожу.
"На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того — антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", — пояснил эксперт.
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