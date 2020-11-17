Детское мыло лучше справляется с коронавирусом, чем антибактериальное

Многие россияне в период пандемии коронавируса стали покупать и использовать антибактериальное мыло.

Однако оно не защищает от инфекций, поскольку сильно сушит кожу. Об этом рассказал профессор МГУ Алексей Аграновский. Он рекомендовал использовать детское мыло, поскольку оно увлажняет кожу.