Здоровый сон снижает риск развития сердечной недостаточности

Американские кардиологи провели исследование, которое показало, что у взрослых людей людей с самым здоровым режимом сна, риск развития сердечной недостаточности на 42% ниже, чем у взрослых людей с нездоровым режимом сна.

Более 26 млн человек страдают сердечной недостаточностью. Новые данные говорят о том, что проблемы со сном могут повышать риск её развития.

В исследовании учёные изучали взаимосвязь между качеством сна и сердечной недостаточностью. В научную работу включены данные о 408 802 участниках британского биобанка в возрасте от 37 до 73 лет. За десять лет наблюдений специалисты зарегистрировали 5 221 случай сердечной недостаточности.

Учёные проанализировали качество и общий режим сна. Для определения качества сна эксперты учитывали его продолжительность, бессонницу и храп и другие связанные со сном характеристики.