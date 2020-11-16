Российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку и функционирует на пределе из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас работа идет по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и обычный спрос на продукцию нашей фармы", — утверждает представитель Кремля.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.