Регулярное употребление яиц повышает риск развития диабета

У людей, употребляющих в пищу более одного яйца в сутки, повышается риск развития сахарного диабета. К такому выводу пришли эксперты из Китайского медицинского университета.

В таком случае риск развития опасного заболевания увеличивается на 60%.

Учёные провели исследование, в ходе которого изучили влияние питания на организм человека.

За последние десять лет в рационе жителей Китая количество яиц увеличилось в два раза, отметили эксперты. Исследование показали, что рост потребления данного продукта влияет на развитие диабета у людей, вне зависимости от пола.

Ранее китайские эксперты заявили, что куриные яйца могут быть опасны для здоровья. Так, употребление яиц в сыром виде может привести к диарее, так как в них содержится огромное количество авидина и антитрипсина, которые могут негативно отразиться на метаболизме яичного белка.