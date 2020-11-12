Массовая вакцинация от COVID в России начнётся с конца ноября

Примерно 1,5 млн россиян смогут сделать прививку от коронавируса уже до конца текущего года.
На сегодня в стране привиты около 45 тысяч человек.
Об этом сообщил руководитель института им. Гамалеи Александр Гинцбург, выступая в эфире ТК "Россия-24".
По его словам, массовая вакцинация в России стартует уже в конце ноября — начале декабря. И проходить она будет "не по производственному принципу", а по месту жительства.
Пока же в первую очередь прививают врачей и учителей.
"Доступ вакцины широким слоям населения позволит переломить тенденцию с ростом заболеваемости СOVID-19", — уверен Гинцбург.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.