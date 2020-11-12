Массовая вакцинация от COVID в России начнётся с конца ноября

Примерно 1,5 млн россиян смогут сделать прививку от коронавируса уже до конца текущего года.

На сегодня в стране привиты около 45 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель института им. Гамалеи Александр Гинцбург, выступая в эфире ТК "Россия-24".

По его словам, массовая вакцинация в России стартует уже в конце ноября — начале декабря. И проходить она будет "не по производственному принципу", а по месту жительства.

Пока же в первую очередь прививают врачей и учителей.