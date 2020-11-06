Проценко поддержал продление "удалёнки" для учащихся 6-11 классов

Главный врач медицинского центра в "Коммунарке" Денис Проценко считает, что необходимо продлить дистанционный формат обучения для учащихся 6-11 классов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Специалист утверждает, что это временная мера. Также он отметил, что у детей и подростков коронавирус в основном протекает бессимптомно, но в то же время они повышают риск заражения COVID-19 членов семьи, с которыми проживают.

Стоит напомнить, что 5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, было принято решение продлить дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов ещё на две недели — с 9 по 22 ноября.

Учащиеся московских школ уже в течение трёх недель учатся дистанционно. За этот период число заражённых коронавирусом среди учеников старших классов сократилось почти в два раза.

Ранее Денис Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью при COVID-19.