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В Университете Флориды выявили фактор, влияющий на тяжесть COVID-19

Американские исследователи из Университета Флориды проанализировали медицинскую статистку, накопленную за время пандемии и пришли к выводу, что пациенты, которые не прививались от гриппа в течение последнего года, в 2,5 раза чаще оказывались в больнице из-за поражения COVID-19. Кроме того, они в 3 раза чаще проходили лечение в отделениях интенсивной терапии, сообщает РИА Новости.

В Университете Флориды выявили фактор, влияющий на тяжесть COVID-19

"Мы проанализировали медицинские данные более чем двух тысяч пациентов старше восемнадцати лет, и обнаружили четкую корреляцию между фактом получения вакцины от гриппа и тяжестью COVID-19", — сообщили авторы исследования.

Также они отметили, что их открытие требует дополнительных исследований.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в общей сложности COVID-19 за всё время пандемии был выявлен у 48 млн человек. Жертвами заболевания стали 1,22 млн. В России зарегистрировано 1,69 млн случаев заболевания коронавирусом, более 29 тыс. человек скончались.

 

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