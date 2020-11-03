Доктор Комаровский объяснил, почему овсяную кашу нужно есть каждый день

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил причины, по которым овсяную кашу нужно есть каждый день, причём как детям, так и взрослым, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Дело в том, что данный продукт содержит большое количество полезных микроэлементов. Кроме того, овсянка — это уникальное сочетание белков, жиров и углеводов.

По словам врача, это особенные углеводы, так как они имеют низкий гликемический индекс.

Уникальное свойство овсянки состоит в том, что она в высокой концентрации содержит особую растворимую клетчатку — бета глюкан.

В сочетании с водой он образует особый гель, который способен нормализовать холестерин, пояснил врач.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что у коронавируса есть одна серьёзная странность, которая его очень сильно пугает.