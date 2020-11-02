Комаровский отметил странность коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что у коронавируса есть одна серьёзна странность, которая его очень сильно пугает.

По словам медика, наблюдается очень много случаев, когда тесты на коронавирус показывают отрицательный результат хотя у заболевшего есть ярко выраженные симптомы заболевания.

Бывает и наоборот, когда человек не испытывает абсолютно никаких симптомов, однако тест показывает положительный результат.