Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что у коронавируса есть одна серьёзна странность, которая его очень сильно пугает.
По словам медика, наблюдается очень много случаев, когда тесты на коронавирус показывают отрицательный результат хотя у заболевшего есть ярко выраженные симптомы заболевания.
Бывает и наоборот, когда человек не испытывает абсолютно никаких симптомов, однако тест показывает положительный результат.
"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", — отметил Комаровский.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.