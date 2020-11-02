Специалисты Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке решили выяснить, сколько времени антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека. Научную работу они опубликовали в издании Science.
Учёные пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение пяти месяцев.
Это относится к пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией в лёгкой или умеренной форме.
Специалисты также напомнили, что антитела способны защитить от повторного заражения коронавирусом или будут способствовать тому, что заболевание будет протекать в лёгкой форме.
К исследованию учёные привлекли 30 тыс. человек, которые перенесли COVID-19.
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