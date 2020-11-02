Антитела к COVID-19 могут сохраняться до пяти месяцев

Специалисты Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке решили выяснить, сколько времени антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека. Научную работу они опубликовали в издании Science.

Учёные пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение пяти месяцев.

Это относится к пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией в лёгкой или умеренной форме.

Специалисты также напомнили, что антитела способны защитить от повторного заражения коронавирусом или будут способствовать тому, что заболевание будет протекать в лёгкой форме.

К исследованию учёные привлекли 30 тыс. человек, которые перенесли COVID-19.

Ранее медики из немецкой клиники Charite анализировали Т-лимфоциты пришли к выводу, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.