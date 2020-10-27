Путин рассказал шутку о возникновении коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре и рассказал шутку о том, как появился коронавирус.

"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Путин во время заседания заявил, что власти страны должны обеспечить работу учреждений культуры, несмотря на пандемию коронавируса.