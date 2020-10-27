Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре и рассказал шутку о том, как появился коронавирус.
"Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", — отметил глава государства.
Напомним, ранее Путин во время заседания заявил, что власти страны должны обеспечить работу учреждений культуры, несмотря на пандемию коронавируса.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.