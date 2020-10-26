Потеря обоняния может указывать не только на коронавирус, но и на развитие опухоли в головном мозге.
Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.
"Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга", — отметила специалист.
По её словам, потеря обоняния также может возникать из-за отёка слизистой.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.