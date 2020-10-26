Потеря обоняния может указывать на опухоль мозга

Потеря обоняния может указывать не только на коронавирус, но и на развитие опухоли в головном мозге.

Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

"Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга", — отметила специалист.

По её словам, потеря обоняния также может возникать из-за отёка слизистой.