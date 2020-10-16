Антирекорд: в Новосибирской области COVID-19 выявили у 129 человек

За минувшие сутки в Новосибирской области COVID-19 был диагностирован у 129 человек, сообщает региональный оперативный штаб. С момента начала пандемии коронавируса в данном регионе было выявлено 14 695 заражённых, 920 из них — дети.

Жертвами заболевания стали шесть человек (двое мужчин и четыре женщины). В общем сложности с начала пандемии от коронавируса скончались 519 пациентов.

На утро 16 октября известно, что 12 889 человек вылечились, 92 из них — за последние сутки.

В реанимации находятся 106 пациентов, 27 из них на аппаратах ИВЛ.

В детских больницах находится 41 ребёнок, во взрослых ковидных госпиталях — 3 025 пациентов, в районных больницах области — 965 человек.

К 16 октября в Новосибирской области выполнено уже 610 985 тестов на COVID-19.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.