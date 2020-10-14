Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу

Нет смысла в России вводить карантинные меры и приостанавливать экономику для борьбы с коронавирусом.

Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в РАНХиГС.

"В России довольно низкий показатель Covid-19 на душу населения, и поэтому нет смысла принимать кардинальные меры. Несмотря на то, что мы видим рост числа заражений коронавирусом, сегодня в России речь не идет о блокировании экономики. Мы не видим в этом никакого смысла", — сказала Попова.

По её словам, за последнюю неделю среднесуточный показатель новых случаев заболевания коронавирусом составил 8 на 100 тысяч человек. Это намного меньше, чем в других странах, таких, к примеру, как Израиль (там показатель 54), Франция (28) и Нидерланды (27).