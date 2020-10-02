Высокое артериальное давление, или гипертония, является опасным состоянием, так как оно может спровоцировать сердечный приступ и даже инсульт.
Врачи утверждают, что существуют продукты, употребление которых способно ухудшить состояние. В частности, речь идёт о сыре, сообщает "Профиль" со ссылкой на Express.
"Сыр — отличный источник белка и кальция, но он содержит большое количество ненасыщенных жиров и соли, что способствует повышению уровня холестерина в крови и артериального давления", — пояснили медицинские специалисты.
В связи с этим употребление данного продукта повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи советуют обратить внимание на сыр с низким содержанием жира. Таким продуктом является моцарелла, которая содержит большое количество кальция, который вместе с калием снижает давление.
Ранее немецкий специалист рассказал о продуктах, которые снижают давление.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".